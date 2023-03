Meinung Kommentar zur Realschule Traben-Trarbach: Folgen Sie nicht dem Herdentrieb!

Die Schule soll aufs Leben vorbereiten. Was so lapidar klingt, in dem steckt doch mehr Wahrheit denn je. Denn die Zahl der Berufe, die Unmenge an möglichen Lebens- und Berufswegen, die jungen Menschen offenstehen, lähmen viele. So schieben sie die Berufswahl vor sich her. Dabei gibt es inzwischen für jede Begabung und Neigung passende Ausbildungen, die meisten sind nur wenig bekannt.