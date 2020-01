Kostenpflichtiger Inhalt: Vitelliusbad : Rechnet sich der Erhalt des Wittlicher Freibades?

Die Diskussionen um die Zukunft des Wittlicher Freibades gehen weiter. Foto: Bjoern Pazen (BP)

Wittlich Könnte die Stadt bei der Sanierung des Vitelliusbades mit dem guten Gebrauchten finanziell besser fahren? Die Meinungen gehen auseinander.

Ob auf Druck der Freibadfreunde oder wegen vermeintlich geänderter Förderrichtlinien: Über die Gründe, weswegen der Wittlicher Stadtrat bei der Planung zur Sanierung des Vitelliusbades eine Kehrtwende vollzogen und eine Alternativplanung zum Erhalt des Freibades in voller Größe in Auftrag gegeben hat (der TV berichtete), kann man nur mutmaßen. Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibades freut diese Entscheidung des Stadtrates selbstverständlich. Bei der Realisierung dieses geplanten Großprojekts geht es natürlich in aller erster Linie ums Geld. Was kann sich die Stadt Wittlich leisten? Welche Summe wird der Rechnungshof billigen?

Zunächst wollte man ein „gebrauchstüchtiges Freibad, das mittelfristig sanierungsbedürftig ist“, wie es in einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Studie heißt, abreißen und wie auch das Hallenbad komplett neu bauen. Das Hallenbad sollte dabei mit einer Röhrenrutsche, einem Cabriodach und vielen weiteren Maßnahmen aufgewertet werden. Um die Kosten im Griff zu behalten, sollte im Freibad die Wasserfläche reduziert werden. Diese Planung missfiel vielen Wittlichern (der TV berichtete mehrfach), die an ihrem großen Freibad mit den acht 50-Meterbahnen hängen. Darüber hinaus verhinderte die anvisierte Einsparung der Wasserfläche im Freibad auch nicht, dass die Planer für dieses Konzept 2019 eine Kostensteigerung von 20,75 auf knapp 25 Millionen Euro verkündeten (der TV berichtete).

Die Freibadfreunde behaupten dagegen, dass sich mit dem Erhalt des Freibades in aktueller Form und Größe am meisten sparen lasse.

„Wenn man nur das Hallenbad neu baut, spart man möglicherweise zehn Millionen Euro“, sagen Bernhard Simon und Jörg Krames, die sich in der Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibades engagieren. Offizielle und valide Zahlen dazu, wie sich der Erhalt des Freibades in seiner aktuellen Größe auf die Kosten des Gesamtprojektes auswirken würde, gibt es allerdings noch nicht. Der Stadtrat hat ja gerade erst beschlossen, eine Alternativplanung in Auftrag zu geben. Jetzt hängt zunächst einmal alles am Betongutachten. „Beton weg, heißt Freibad weg“, sagt Simon.

Wenn der Beton allerdings noch tragfähig sei, dann entstünden für das Freibad keine Abrisskosten. Dann müssten keine neuen Wannen aus Beton und Edelstahl gebaut werden. „Man müsste nur die Technik für Hallen- und Freibad trennen, damit man sie parallel und unabhängig voneinander betreiben könnte.“ Die Anfangskosten würden mit dem Erhalt des Freibades also geringer, sind sich die Vertreter der Bürgerinitiative sicher.

Doch welchen Einfluss wird die zeitliche Verzögerung, welche mit der nun beschlossenen Alternativplanung einhergeht, auf die Baukosten nehmen? Ingenieur Heiko Büthe von der Constrata Ingenieur-Gesellschaft erklärte dem Bauausschuss im Frühjahr, dass die Kosten für das Projekt aufgrund des allgemeinen Preisanstiegs in der Bauwirtschaft mit jedem Jahr, in dem man nicht anfängt, steigen würden.

Bei der Bürgerinitiative sieht man das gelassen: „Natürlich sind die Baukosten in den vergangenen Jahren grundsätzlich jährlich stark angestiegen“, sagt Simon. Er glaube aber, dass sich dieser Anstieg im Zuge einer allgemeinen wirtschaftlichen Rezession etwas abschwäche. „Es wird allgemein dann weniger gebaut, die Nachfrage sinkt und somit steigen die Baukosten auch nicht mehr so stark an. Letztendlich ist dies aber sowieso nicht entscheidend.“ Die Alternativplanung verzögere den Zeitplan ja bloß um ein Jahr. „Man spart dadurch aber möglicherweise zehn Millionen Euro.“

Das sagt die Stadt Die Behauptung, dass sich mit dem Erhalt des Freibades, das nach 30 Jahren nun am Ende seiner theoretischen Betriebszeit angekommen ist, zehn Millionen Euro sparen ließe, hält man in der Stadtverwaltung für „aus der Luft gegriffen“. Zunächst seien die Gutachten zum Ist-Zustand abzuwarten, sagt Pressesprecher Rainer Stöckicht. „Solange uns keine belastbaren Zahlen vorliegen, können wir keine Schätzung abgeben“, sagt Stöckicht.

Klar sei aber, dass eine vollumfängliche Alternativplanung mitsamt des dadurch verzögerten Baubeginns mit mehreren hunderttausend Euro zu Buche schlagen werden.

„Selbst wenn das Außenbecken noch ein paar Jahre hält und erst in fünf Jahren die Grätsche macht“, sagt Stöckicht, „weitere zehn Jahre wird es nicht mehr halten.“ Und wie kostspielig ein Neubau oder eine Sanierung dann sein werden, das könne niemand sagen.

Die Verwaltung hoffe, dass die Ergebnisse der Strömungsanalyse sowie des Gutachtens zum Zustand des Betons bis Monatsende vorliegen, „so dass wir spätestens im Februar die Bürger darüber informieren können.“ Weitere Planungsaufträge zum Erhalt des Freibades würden erst nach Vorlage der Gutachten, wenn das Freibad haltbar wäre, erteilt.