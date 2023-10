Hoher Bedarf, hohes Durchschnittsalter Von Beruf Wunscherfüller: Kreis Bernkastel-Wittlich sucht rechtliche Betreuer

40 Berufsbetreuer sind im Landkreis Bernkastel-Wittlich bei der Kreisverwaltung registriert. Davon seien, so Jörg Gruber, Sachbearbeiter Betreuungen bei der Kreisverwaltung, zwölf bereits über 60 Jahre alt, drei bereits älter als 70 Jahre. Bei einem Blick auf diese Zahlen lässt sich erkennen, dass, wenn der Nachwuchs ausbleibt, der Kreis in Zukunft nicht mehr genug Betreuer hat, um den Bedürftigen einen solchen an die Hand zu führen, wie Gruber weiter ausführt.