So geht es weiter im Handel und der Hotellerie : Neue Corona-Regeln: Händler atmen auf, Hoteliers stöhnen

Bei trockenem Wetter kommen viele Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Wittlich. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich/Bernkastel-Kues/Morbach Am Montag dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen. Doch die Einzelhändler der Region rechnen mit einem zögerlichen Neustart. Dabei erwarten die Kunden eine Menge Schnäppchen und reduzierte Ware, die abverkauft werden muss. Für Hoteliers gibt es keine Lockerungen.



Weiterleiten Drucken Von Christian Moeris, Ilse Rosenschild und Christoph Strouvelle

Die Inhaber kleinerer Geschäfte in der Region sind erleichtert: Am Montag, 20. April, endet eine mehr als vier Wochen lange Durststrecke. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Ladeninhaber ihre Geschäfte seit dem 17. März schließen. Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Dann kann man auch wieder durch die Innenstädte bummeln. Unter Hygieneauflagen dürfen Kunden wieder kleinere Bekleidungsgeschäfte, Schuhläden und Boutiquen sowie Deko- und Blumengeschäfte betreten. Dann kehrt wieder etwas Normalität ein. >" src="/js/tiny_mce/plugins/irnotes/img/note.png"> Anders in der Hotellerie. Dort sind derzeit keine Lockerungen vorgesehen. Und das macht vielen zu schaffen. Der TV hat die Ladeninhaber und Hoteliers in der Region gefragt, wie es am Montag >" src="/js/tiny_mce/plugins/irnotes/img/note.png">für sie weitergeht:

Wittlich „Wir sind jetzt erst mal froh, dass die Kunden wieder stöbern kommen können – natürlich unter Einhaltung aller Hygieneauflagen“, sagt Claudia Jacoby, Inhaberin der Altstadtbuchhandlung Wittlich. Wobei die Händler mit einem zögerlichen Start rechnen: „Viele Menschen sind sensibilisiert und ängstlich. Die Kunden werden jetzt nicht in Massen kommen.“ Genauere Anweisungen zu den Hygieneauflagen, sagt Jacoby, würden die Verbände noch mitteilen. „Wir haben aber bereits einen Spuckschutz an der Verkaufstheke, selbstgenähte Masken für die Verkäuferinnen und Desinfektionsmittel bereitstehen.“

Foto: dpa/Frank May 8 Bilder Umfrage zur Lockerung für Einzelhändler.

Auch beim Wittlicher Sport- und Bekleidungsgeschäft Sport Schmitz freut man sich auf Montag. „Aber wir werden viel Ware reduzieren müssen, damit wir sie noch abverkauft bekommen“, sagt Inhaberin Birgit Gelbe. Viele Kunden dürfte das natürlich freuen. „Ende Juli kommt schon die Herbst- und Winterware. Bei den Fußballschuhen wechseln alle zwei Monate die Farben. Der Umschlag muss jetzt schnell erfolgen.“ Sie habe im März für tausende Euro Mode gekauft und bezahlt, aber Null verkauft. „Die Umsatzeinbußen sind schon tragisch. Ob da am Ende des Jahres eine schwarze Zahl steht, weiß ich jetzt noch nicht.“ Auch das Kaufverhalten der Kunden ab Montag sei völlig ungewiss, sagt Gelbe. „Dennoch sind wir sehr froh, dass wir wieder öffnen dürfen.“

So sieht es auch Ruth Born, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts Mode für Sie in der Wittlicher Innenstadt. Die Hygieneauflagen bekomme man schon hin, sagt Born. „Mal schauen, ob die Leute noch ängstlich sind oder einkaufen kommen.“ Sie sei zwar Optimistin, aber mit einem großen Ansturm rechne sie ab Montag dennoch nicht. Und das Jahr noch mit einer schwarzen Zahl abzuschließen, werde schwierig. „Es ist zu viel Ware da. Jacken und Pullis, die man nicht mehr verkaufen kann. So ist das in der Textilbranche.“ Sie müsse jetzt vieles reduzieren. Die Kunden erwarten damit einige Schnäppchen.

Wittlichs größtes Modegeschäft, das Obergeschoss im Einkaufszentrum Bungert, mit weitaus mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, darf wie alle größeren Geschäfte, am Montag noch nicht öffnen. Geschäftsführer Winfried Bungert hofft aber darauf, dass es am 4. Mai so weit sein könnte. Eine Aussage oder gar Beschluss der Landesregierung dazu gibt es allerdings noch nicht. „Es ist jetzt erst mal wichtig, dass die Kunden in der Wittlicher Innenstadt merken, dass der Handel wieder da ist. Da sitzen wir alle im selben Boot“, sagt Geschäftsführer Winfried Bungert. Wenn die Kunden Geschäfte vor der Haustür haben wollten, dann müssten sie jetzt auch wieder einkaufen kommen, „damit Vielfalt und Angebot erhalten bleiben“. Die Modeabteilung sei schon für einen Neustartschick gemacht. „Und die Kunden erwarten spannende Sachen. Wir haben auf neue Kollektionen umgebaut.“ Wenn die Modeabteilung wieder öffne, fehlten dem Unternehmen mindestens die Einnahmen von sechs Wochen. „Aber es geht jetzt darum, dass man nach der Krise überhaupt nochmal aufmachen darf, denn die Kosten laufen ja weiter. Wenn ein kompletter Bereich geschlossen ist, beginnt der Überlebenskampf. Das kann niemand auf Dauer verkraften.“ Er sei trotzdem zuversichtlich, sagt er, dass es bei Bungert weitergehe.

Morbach/Thalfang Sarah Sauer, Sprecherin des Morbacher Gewerbe- und Verkehrsverein, begrüßt, „dass die meisten Geschäfte wieder öffnen dürfen“. Allerdings betreffe die Regelung nicht alle. Doch die Corona-Krise sei damit nicht ausgestanden. Sie bittet deshalb die Kunden, auf die Hygieneregeln in den einzelnen Läden zu achten und eine Mund-und-Nasen-Abdeckung zu tragen. „Wir dürfen auch nicht nachlässig werden mit Händewaschen, Abstandhalten und Nies-Etikette“, appelliert Sauer, die in Morbach und Bernkastel-Kues zwei Apotheken betreibt, an die Kunden.

„Ab Montag können wir wieder richtig loslegen“, freut sich Meik Gorges, Geschäftsführer der Auto Gorges GmbH in Morbach. In den vergangenen Wochen konnte die Werkstatt zwar weiterlaufen, aber der Verkauf habe lediglich per E-Mail und Telefon aufrechterhalten werden können. Das habe zu finanziellen Einbußen von 90 Prozent im Verkaufsbereich geführt. Die Monate März, April und Mai sind die wichtigsten in seiner Branche. „Aber wer kauft schon ein Auto ohne Probefahrt“, fragt Gorges. Probefahren sei allerdings schon seit Dienstag wieder möglich gewesen. Die Kunden hätten davon reichlich Gebrauch gemacht. Aber auch vorher sei das Unternehmen nicht tatenlos geblieben und habe versucht, mit Aktionen im Werkstattbereich die Kunden weiter ans Haus zu binden. Welche Langzeitauswirkungen die Corona-Krise für die Autobranche habe, könne man noch gar nicht abschätzen.

Die neue Situation sei auch für die 38 Mitarbeiter des Unternehmens wichtig, die nahezu komplett aus der Kurzarbeit geholt werden könnten. „Das ist für uns menschlich auch ganz wichtig. Schließlich haben sie ja auch Häuser abzubezahlen oder andere Verpflichtungen.“ „Ein Stück weit können wir jetzt zur Normalität zurückkehren“, sagt Gorges weiter. Weiterhin werde Wert auf Hygienemaßnahmen gelegt. Die Kunden werden darauf hingewiesen, Abstände einzuhalten. Eine Plexiglas-Scheibe am Counter sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Auch Christel Schuh vom Bekleidungsgeschäft Mode im Trend in Morbach steht in den Startlöchern. Sie kann am Montag die Kunden in ihre Boutique in Morbach wieder begrüßen. Und sie hat sich etwas einfallen lassen: „Ich möchte gern ein Zelt vor dem Laden aufstellen und dort ebenfalls verkaufen, quasi als Signal, dass in Morbach wieder was los ist.“ Bei der Gemeinde habe sie deshalb bereits angefragt. Stoffmasken seien bestellt, eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz sei bereits vorhanden.

„Wir haben weiter geschlossen“, bedauert Mirko Schuh am Donnerstag, einer der beiden Geschäftsführer von Möbel Schuh in Morbach. Er kann nicht nachvollziehen, dass Firmen mit mehr als 800 Quadratmetern derzeit nicht öffnen dürfen, „Wir haben sehr viel Platz und nicht die ganz große Kundenfrequenz.“ Abstandregeln könne man dort gut einhalten und die Zahl der Kunden über eine Einkaufskontrolle regeln. Die aktuelle Entscheidung führe zu einem Wettbewerbsnachteil, weil beispielsweise kleinere Küchenstudios in der Region Küchen verkaufen können, sein Möbelhaus aber nicht. Das Möbelhaus verfügt über 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und deshalb könne das Unternehmen nach derzeitigem Stand auch am 4. Mai nicht an den Start gehen.

Die Mitarbeiter im Verkauf befinden sich in Kurzarbeit. Ausliefern dürfe man noch. Und es gebe noch genügend Bestellungen abzuarbeiten. Doch das Problem verlagere sich dadurch nur. Beratung und Verkauf am Telefon sei möglich. Aber wer kaufe schon eine Polstermöbelgruppe, ohne den Stoff oder das Leder mal angefasst zu haben. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Krise überstehen“, versichert Schuh weiter. Aber man wisse ja gar nicht, wohin die Reise geht.

„Bei uns ist eine Öffnung zum 4. Mai angepeilt“, sagt Tanja Schumann von Tanja’s Kreativteam, einem Friseurgeschäft in Morbach und einer Filiale in Thalfang. Bei der Friseurin, die seit mehr als 20 Jahren selbstständig ist und 16 Mitarbeiter beschäftigt, steht derzeit das Telefon nicht still, weil die Kunden Termine ausmachen wollen. „Viele sitzen ja jetzt schon den zweiten Haarschnitt aus.“ Die 16 Mitarbeiter befänden sich derzeit in Kurzarbeit. Sie sei froh, dass sie wieder öffnen könne, aber sie fühle sich auch alleingelassen. Sie habe vergeblich versucht, in Erfahrung zu bringen, welche Auflagen Friseurgeschäfte einhalten müssen. Aber es gebe noch nichts. „Das finde ich nicht in Ordnung. Ich muss ja auch planen“, ärgert sie sich.

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Der Werbekreis Bernkastel-Kues setzt laut seinem Vorsitzenden Frank Hoffmann auf sicheres Einkaufen für die Kunden der Moselstadt. Die Mitarbeiter der Geschäfte erhalten Masken und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge. Außerdem werde abgefragt, welche Einzelhändler kommende Woche wieder öffnen. „Wir wollen größtmögliche Transparenz“, sagt Hoffmann, der die Entscheidung der Politik, dass Geschäfte wieder öffnen dürfen, grundsätzlich begrüßt. Allerdings seien die Rahmenbedingungen noch nicht bekannt, die das Land jetzt festlegen muss, wie die Frage, wie viele Kunden ein Geschäft betreten dürfen. Man befinde sich in einer Zwickmühle. Einerseits wolle der Werbekreis durch Aktionen die Frequenz wieder ankurbeln, andererseits stehe diesem Plan das Kontaktverbot entgegen. Man könne deshalb nur Zug um Zug aktiv werden. Die Stadt habe bereits signalisiert, vorläufig auf Parkgebühren zu verzichten.

Das Team des Landhauses Steffen in Lieser hat wegen eines positiv getesteten Gastes bereits eine Quarantänezeit hinter sich, sagt Geschäftsführerin Petra Steffen. Das Team steht in den Startlöchern, sobald es wieder losgeht, sagt sie. Ihr machen derzeit die vielen offenen Fragen zu schaffen: Wenn aufgemacht wird, wie geht es weiter? Was passiert bei einem neuen Fall? Müssen die Mitarbeiter möglicherweise wiederum wegen eines positiv getesteten Gastes in Quarantäne und der Betrieb erneut schließen? Kommen überhaupt Gäste nach einer Wiedereröffnung? „Bei so vielen offenen Fragen ist man derzeit ratlos“, sagt sie.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir jetzt öffnen dürfen“, sagt Matthias Ganter vom Traben-Trarbacher Hotel Bellevue zu den jüngsten Entscheidungen der Politik. Er hofft, dass er seine Betriebe Mitte Mai wieder öffnen kann. „Für uns ist das dramatisch“, sagt er. „Als Unternehmer hofft man immer, dass es losgeht“, sagt Ganter.

Bis auf wenige Kräfte befinden sich die 110 Mitarbeiter des Hotels Bellevue und des Moselschlösschens in Kurzarbeit. Kritik übt Ganter am Land, das mittelständische Unternehmer mit 30 bis 50 Mitarbeitern im Gegensatz zu anderen Bundesländern finanziell nicht unterstütze. Seit 14. April gebe es erst die Anträge für KFW-Darlehen, die aufgrund einer zwei-bis dreiwöchigen Bearbeitungszeit erst Ende April/Anfang Mai zur Auszahlung kämen.

