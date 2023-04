1500 Mitarbeiter in Wittlich beschäftigt Nach Zukauf und neuer Linie: Region profitiert von der Dr. Oetker-Strategie

Die Menschen in Afrika, Asien, Australien, aber auch in Deutschland, lieben Pudding, Backzutaten, Tiefkühlpizza und Torten von Dr. Oetker. Schließlich hat der Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Bielefeld seinen Umsatz nach stagnierenden Geschäften zuvor im vergangenen Jahr auf 4 Milliarden Euro steigern können, ein Plus von 5,7 Prozent. Ein Grund: „unumgängliche“ Preiserhöhungen, wie das Unternehmen mitteilt. „Um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, habe Dr. Oetker massiv Kosten eingespart und die Preise erhöhen müssen, die allerdings die enormen ungeplanten Ausgabensteigerungen nicht decken konnten“, sagt Konzern-Chef Albert Christmann und setzt auf eine bessere Effizienz und damit Rendite.