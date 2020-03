Projekt : Regionalbudgets: Fehlendes Puzzleteil ist da

Bernkastel-Wittlich Viele Bürger haben gute Ideen, wie sie ihr Dorf oder ihre Gemeinschaft voranbringen können. Das wird von der Europäischen Union mit so genannten Leader-Mitteln gefördert.

Der Weg zur öffentlichen Finanzspritze führt über die Lokalen Aktionsgruppen (LAG), so auch in der LAG Vulkaneifel, zu der Teile des Landkreises Bernkastel-Wittlich gehören. „Bisher klaffte jedoch eine Lücke zwischen den ehrenamtlichen Projekten, die mit bis zu 2000 Euro gefördert werden können, und den Großprojekten“, erläutert Markus Kowall, Leader-Manager bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel. „Jetzt ist das fehlende Puzzleteil da. Mit den neuen Regionalbudgets können Zuwendungen gewährt werden für Projekte, deren gesamte Kosten sich bis 20 000 Euro bewegen.“ Bei Vorhaben, die von Privaten umgesetzt werden, ist ein anteiliger Zuschuss von 40 Prozent möglich; ist die öffentliche Hand Träger, werden maximal 75 Prozent als Anschub geleistet. So haben auch kleinere und mittlere Projekte eine gute Chance, nach dem Leader-Motto „Wir gestalten gemeinsam die Zukunft“ effektive Starthilfe aus dem europäischen Finanztopf zu erhalten.