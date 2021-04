Genuss : Experten nehmen Viezsorten unter die Lupe

Die Viez-Erzeuger der Region sind aufgerufen, sich an einer Verkostung der Regionalinitiative zu beteiligen. Foto: m_wil <m_will@volksfreund.de>

Bernkastel-Wittlich Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ lädt zur Verkostung ein.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ bietet in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz für Viezerzeuger wieder eine Viezverkostung an. Jeder Produzent kann seinen Viez einer Qualitätsprüfung und kritischen Bewertung unterziehen lassen. Teilnehmen können Viez-Produzenten aus dem Weinanbaugebiet Mosel, den Kreisen Mayen-Koblenz, Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Merzig-Wadern, aus Trier und Koblenz.

Alle Interessenten werden gebeten, je drei Flaschen ihres Erzeugnisses in der Woche vom 17. bis 19. Mai zu den Öffnungszeiten der Landwirtschaftskammer (Dienststellen in Wittlich und in Trier, vormittags von 8 bis 11.30 Uhr) unter Angabe des Herstellernamens und der Kontaktdaten anzustellen.