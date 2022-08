Wettbewerb : #moselhelden, bitte melden! Regionalinitiative sucht Menschen mit Ideen für die Kultur

Wittlich/Bernkastel Wer für die Kultur brennt, Ideen für Konzepte hat und sie sogar umsetzt, ist ein Kandidat für den Moselhelden. Die Regionalinitiative Mosel startet dazu einen Wettbewerb. Über die Sieger darf auch online abgestimmt werden.

Was wird konkret gesucht?

Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative Mosel, sagt: „Gesucht werden innovative Ideen, das heißt neuartige Projekte. Vielleicht gibt es aber auch bei etablierten Konzepten neue, kreative Ansätze, die eine Bewerbung als #moselheld attraktiv machen… Kunst und Kultur leben schließlich auch von ständigen Veränderungen – insbesondere nach und in diesen schwierigen Zeiten.“

Was bedeutet in diesem Zusammenhang regionale Wertschöpfung, die ja auch eine Rolle spielt?

Das erläutert Röhr so: „Regionale Wertschöpfung kann aus meiner Sicht insbesondere dadurch entstehen, dass sich Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammentun. Als Beispiel nenne ich hier etwa das Angebot von regionalen Produkten bei kulturellen Veranstaltungen. Oder ein besonderes kulturelles Angebot in einer Gemeinde führt dazu, dass die ortsansässige Gastronomie, Hotellerie und Gastgeber davon profitieren.“ Es sei aber auch denkbar, dass eine Bewerbung zum Thema „Moselarchitektur“ kreiert werde und mit solch einem Projekt Moselgemeinden langfristig an Attraktivität gewinnen oder alte, leerstehende Gebäude gekauft und saniert würden.