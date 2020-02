Beruf : Mit Zweirädern auf der Überholspur

Zweiräder sind ihr Ding: Stefanie Biesenecker hat in Wittlich einen Job gefunden. Foto: TV/Silke Dahlem

Bernkastel-Wittlich Eine junge Frau mit Handicap hat in Wittlich einen Job in einer Fahrradwerkstatt.



Vor sechs Jahren verschlug es Stefanie Biesenecker, eine junge Frau aus der Nähe von Bayreuth, nach Wittlich. Sie ist handwerklich vielseitig interessiert und geschickt, jedoch durch einen unfallbedingten Knieschaden in ihrer körperlichen Belastbarkeit eingeschränkt. Sie vermisste eine dauerhafte berufliche Perspektive. Im Rahmen der beruflichen Reha-Maßnahme „Individuelle betriebliche Qualifizierung“ („InbeQ“) beim DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich konnte mit dem Fahrradgeschäft „M-Bike“ ein Familienbetrieb gefunden werden, der Biesenecker von Anfang an mit offenen Armen in sein kleines Team integrierte.

Stefanie Biesenecker hatte nach der weiterführenden Schule ein Berufsvorbereitendes Jahr absolviert und in einem kleinen Zweiradgeschäft von der Pike auf das Handwerk einer Fahrradmonteurin gelernt. In Wittlich hatte sie dann einige kurzzeitige Arbeitsverhältnisse in verschiedenen handwerklichen Betrieben, die trotz großer Bestrebungen nicht zum gewünschten Ziel führten.

EXTRA „InbeQ“ des DRK-Sozialwerks „Individuelle betriebliche Qualifizierung“, kurz InbeQ, ist eine Rehamaßnahme der Agentur für Arbeit, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Sie wird im DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich von der Abteilung „Ambulante Arbeit und Bildung“ angeboten.

Über den Reha-Berater der Agentur für Arbeit, Winfried Koltes, kam sie 2018 in die Maßnahme „InbeQ“ in der Abteilung „Ambulante Arbeit und Bildung“ des DRK-Sozialwerks. Sie erhielt eine umfangreiche Betreuung durch ihre Job-Mentorin Silke Dahlem, mit deren Unterstützung sie zunächst einen adäquaten Praktikumsbetrieb suchte. Es fand sich mit dem Zweiradgeschäft „M-Bike“ in Wittlich ein sozial engagierter Betrieb, der ganz selbstverständlich mit der körperlichen Einschränkung von Stefanie Biesenecker umging. Sie wurde eingearbeitet und musste sich in ihrem Praktikum neues Fachwissen aneignen, da der Betrieb sich aufgrund der immer größer werdenden Nachfrage verstärkt auf E-Bikes fokussiert. Aufgrund der guten Leistungen wurde Stefanie Biesenecker in ein unbefristetes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen. Geschäftsführerin Karin Mummert kann sich die Zukunft von M-Bike mittlerweile nicht nicht mehr ohne die neue Mitarbeiterin vorstellen.

Auch weiterhin wird die Wahl-Wittlicherin in einem niedrigschwelligen Rahmen von ihrer Job-Mentorin an ihrem Arbeitsplatz besucht.