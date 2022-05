Firmenjubiläum : 125 Jahre Tradition im Handwerk: Wie Holzbau Reichert aus Kommen in die Zukunft blickt

Das Team der Firma Reichert in Kommen. Foto: Julia Kropp

Kommen Die Reichert GmbH Holzbau & Bedachungen in Kommen feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Wie der Betrieb über vier Generationen bestehen konnte – und was die Handwerker so alles im Programm haben.