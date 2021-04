Umwelt : Reiler wollen mit Umwelttag ein Zeichen setzen

Reil am Samstag, 24. April,findet der diesjährige „Reiler Dreck-weg-Tag“ statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz unter dem Dorfgemeinschaftshaus in der Moselstraße.

Deshalb wollen die Reiler ein Zeichen setzen und ihre Gemeinde für die Bürger und Besucher lebens- und liebenwert erhalten. Denn der Schutz unserer Umwelt geht uns alle an und von einer sauberen Umgebung profitieren wir alle, heißt es in einem Aufruf. Wer zuhause Hacken, Schaufeln, Heckenscheren, Besen, Müllpiekser oder änliches hat, sollte die Utensilien mitbringen. Traktor und Anhänger sind ebenfalls herzlich willkommen.