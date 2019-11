Ehrung : Reil hat jetzt eine Artur-Greis-Straße

Die Artur-Greis-Straße führt in Reil am Kunstrasen-Sportplatz vorbei. Foto: TV/Winfried Simon

Reil Die Gemeinde würdigt den im Oktober 2018 verstorbenen ehemaligen Ortsbürgermeister.

Die Ortsgemeinde Reil hat eine Straße im Ort ihrem ehemaligen Ortsbürgermeister Artur Greis gewidmet. Die Artur-Greis-Straße verbindet die Straße „Über der Gardin“ mit der Kreisstraße 65, die von Reil nach Kövenig führt. Artur Greis war am 24. Oktober 2018 im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Ortsgemeinderat hatte am 18. Dezember 2018 beschlossen, die erwähnte Straße nach Absprache mit der Familie Greis nach ihm zu benennen.

Ortsbürgermeisterin Elke Schnabel und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Marcus Heintel, würdigten bei der Einweihungsfeier den Verstorbenen. Fast 20 Jahre lang, von 1999 bis März 2018, war er Ortsbürgermeister von Reil. Eine Krankheit zwang ihn zum Rückzug aus diesem Amt. Seit der Neubildung der VG Traben-Trarbach im Jahr 2014 war Artur Greis auch Erster Beigeordneter und damit Stellvertreter von Bürgermeister Marcus Heintel. Auch dieses Amt musste der SPD-Politiker im November 2017 aufgeben. Von 2014 an hatte er in der VG Traben-Trarbach außerdem das Amt des Beauftragten für Menschen mit Behinderung inne. Auch auf Kreisebene hatte die Stimme von Artur Greis Gewicht. Von 2012 bis Mitte 2018 gehörte er dem Kreistag Bernkastel-Wittlich und verschiedenen Ausschüssen an.