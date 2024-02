Mietvertrag gekündigt Nach 26 Jahren: Caruso in Reil schließt

„Eine Pizzeria? In einem kleinen Ort wie Reil? Das funktioniert niemals!“ Antonio Romano erinnert sich an die noch argwöhnischen Worte, damals in den 1990er-Jahren, als italienische Restaurants auf dem Land noch lange nicht so verbreitet waren wie heute. Und was haben die Kritiker geirrt: Seit inzwischen 26 Jahren besteht die Pizzeria Caruso nahe der Reiler Brücke.