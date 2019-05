Kunstprojekt in Reil : Heimat – die Mosel, Familie und mehr

Reil Die Gemeinde Reil präsentiert beim Wein- und Heimatfest im August ein außergewöhnliches Kunstprojekt zum Thema Heimat.

Was ist Heimat? Dort, wo man zu Hause ist ? Wo man sich wohlfühlt ? Wo man einander kennt ? Es gibt so viele Antworten auf diese Frage. In der Stadt haben die Menschen möglicherweise einen anderen Heimatbegriff als auf dem Land.

Eröffnet wird der Kultursommer am ersten Mai-Wochenende in Ingelheim. Er dauert bis 31. Oktober und bietet Veranstaltungen im ganzen Land.

Dagmar Barzen erklärt: „Heimat hängt immer mit Menschen zusammen. Wir stellen zehn Reiler Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt. Alteingesessene, junge, zugezogene Bürger. Die, die schon immer hier leben, und die, die in ihr Dorf zurückkehren, egal ob für immer oder nur phasenweise. Solche, die Reil als ihre Heimat neu für sich entdecken. Warum kehren sie zurück? Welche Bedeutung hat Heimat, hat das Dorf für sie? Warum gerade Reil? Heimat ist für alle unterschiedlich. Was ist also Heimat? Vielleicht ist diese Frage gar nicht zu beantworten. Eben für jeden und jede ganz individuell. Heimat vereint ein gutes Gefühl: Familie, Freunde, Mosel, Weinberge, die Sprache, Gerüche, wenn im Herbst die Trauben gelesen werden...“