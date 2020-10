Kommunales : Reiler Rat trifft sich zur Sitzung

Reil Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderats Reil ist am Dienstag, 27. Oktober, 18.30 Uhr, im Sportlerheim am Sportplatz in Reil. Unter anderem stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Eine Einwohnerfragestunde, ein Nachtrag zur Tourismusbeitragssatzung der Ortsgemeinde Reil verbunden mit der Festlegung des Beitragssatzes für den Tourismusbeitrags, Spendenannahmen und Bauangelegenheiten.