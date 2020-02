Konzert : Liedermacher singt Reinhard Mey

Enkirch (red) Der Liedermacher Andreas Sittmann ist am Sonntag, 9. Februar, in Toms Kneipe und Kultur in Enkirch zu Gast. Zu hören sind Klassiker von Reinhard Mey’s Anfängen bis heute. Begleitet wird Sittmann von der Geigerin Isabell Krohn.



Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.