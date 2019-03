(red) Der Trierer Rechtsanwalt, Johanniter-Ritter und Schlossherr von Schloss Veldenz, Dr. Gilbert Haufs-Brusberg, reitet zusammen mit seinen Gefährten den vollständigen Pilgerweg nach Santiago de Compostela.

Sie legen in 92 Tagesritten über 2376 Kilometer zurück. Der Start ist am Sonntag, 31. März, um 8 Uhr in der evangelischen Kirche Veldenz. Dort erhalten die Reiter in einer ökumenischen Andacht den Reisesegen. Zuschauer sind willkommen.