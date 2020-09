Projekt : Neuer Treffpunkt am Oestelbach: Wo Kinder spielen und Senioren trainieren

Osann-Monzel Der erste Abschnitt der Renaturierung des Oestelbachs in Osann-Monzel ist abgeschlossen. Dabei wurde auch ein Mehrgenerationenpark eingerichtet. Umweltministerin Ulrike Höfken hat ihn eingeweiht.

Eine neue Fußgängerbrücke verbindet nun die Ortsteile Osann und Monzel. Der Bereich drum herum wirkt idyllisch, bietet viel Platz zum Entspannen, aber auch zum Spielen. So sieht nun der Mehrgenerationenpark in Osann-Monzel aus, der am Freitag offiziell eröffnet wurde.

Im vergangenen Jahr hatten sowohl die Renaturierung des Oestelbachs, als auch der Bau eines Mehrgenerationenparks in Osann-Monzel begonnen. Dieses Projekt wurde mit Geld aus der Aktion Blau Plus und der Dorferneuerung gefördert. Insgesamt hat das Projekt rund 1,1 Million Euro gekostet. Auf den Mehrgenerationenpark entfallen mehr als 255 000 Euro, zu 25 Prozent vom Projekt Dorferneuerung bezuschusst, die Renaturierung, die 780 000 Euro kostet, wurde zu 90 Prozent von der Aktion Blau Plus gefördert.

Auch Ulrike Höfken, Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, war begeistert: „Es ist beeindruckend, wie viel in so kurzer Zeit hier geschafft wurde. Ich bin froh, dass mit der Aktion Blau Plus dieses Projekt so gefördert werden konnte. Das ist nicht nur wichtig für die Lebewesen im Wasser, sondern auch für die Bürger am Wasser.“ Deshalb sei es gut, dass am Oestelbach so etwas entstanden ist.