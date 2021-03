Viel Konkurrenz : Eifel, Mosel – oder kommt die Landesgartenschau ganz woanders hin?

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach/Bitburg Bitburg will, dass die Landesgartenschau 2026 der Stadt einen Entwicklungsschub bringt. Darauf hoffen aber auch Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, die ebenfalls eine Bewerbung erwägen. Dabei gibt es schon mehr als genug andere Konkurrenten.

Noch ist weder das eine noch das andere eine endgültig beschlossene Sache. Sowohl an der Mosel als auch in der Eifel fehlen für die Austragung der Landesgartenschau 2026 bislang alle notwendigen Beschlüsse.

Eines steht aber fest: Sollte nun auch Bernkastel-Kues gemeinsam mit Traben-Trarbach eine Bewerbung für die Austragung der Landesgartenschau (LGS) in fünf Jahren einreichen, so wären damit nach derzeitigem Stand mehr Teilnehmer im Rennen als jemals zuvor. Die Städte Mainz, Bendorf, Neustadt an der Weinstraße und Speyer wollen ebenfalls am Bewerbungsverfahren teilnehmen. Und nicht zuletzt natürlich auch Bitburg.