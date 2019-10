Glaube : Renovierte Wegekreuze eingesegnet

Wittlich Im Rahmen eines Stationsgottesdienstes wurden die beiden von der Stadt Wittlich renovierten Wegekreuze in der Wilhelm-Busch-Strasse in Lüxem und auf dem Afferberg von Kaplan Carsten Scher neu eingesegnet. Beide Kreuze gehören zu den „Sieben Schmerzenskreuzen“, die früher zu Bittgängen aufgesucht wurden.

Die Gläubigen aus den Pfarreien St. Maria Magdalena Lüxem und St. Markus Wittlich trafen sich am Wegekreuz in der Senke zum Afferberg. Das zwei Meter hohe Schaftkreuz wurde 1875 errichtet. Es war früher bei den Bittgängen die zweite Station auf dem Weg der Pilger. Kaplan Scher wies in seiner Einführung darauf hin, dass das Kreuz auch für die Menschen heute Zeichen des Lebens und der Liebe Gottes zu den Menschen sei. In einer Andacht mit einer Lesung aus der Apostelgeschichte, Liedern und Gebeten wurde das im gotischen Stil gestaltete Kreuz gesegnet. Mit dem „Stadtgebet für Wittlich“ wurden die Anliegen der Zeit aufgegriffen und für die Menschen in der Stadt und für ein friedliches Miteinander der Religionen und Kulturen gebetet.