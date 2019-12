Freizeit : Repair-Café erst wieder im Januar

Wittlich Das nächste Repair-Café im Haus der Jugend findet am Freitag, 10. Januar, statt. Das Team des HDJ lädt von 16 bis 18 Uhr in die Kurfürstenstraße 3 ein. Alles was getragen werden kann, sowie Fahrräder und Kleingeräte können vor Ort repariert werden.

Auch die Fahrradwerkstatt ist an diesem Tag geöffnet. Das Team ist außerdem auf der Suche nach Freiwilligen, die die Reparaturen im Repair-Café mit ihrem Wissen begleiten möchten.