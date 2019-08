Workshop : Defektes im Team reparieren

Wittlich (red) Das nächste Repair-Café im Haus der Jugend in Wittlich findet am Freitag, 6. September, von 16 bis 18 Uhr statt. Alles was getragen werden kann, sowie Fahrräder und Kleingeräte können vor Ort repariert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken