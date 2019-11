Kommunalpolitik : Reparaturen an der Würzgartenhalle

Ürzig In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Werbung und Touristik am Dienstag, 19. November, geht es um 19.30 Uhr im Rathaus in Ürzig über die Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Moselvorgeländes, die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes und die Website der Gemeinde.

