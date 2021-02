Fernsehen : Reportage über Pater Albert im Fernsehen

Klausen Die Fernsehreportage „Pater Albert legt los“ begleitet einen Seelsorger durch das schwierige Corona-Jahr. Menschen in den Lockdown-Zeiten nah zu sein, sie seelsorgerisch zu begleiten, ist schwierig.

Pater Albert und sein Team suchen nach neuen Wegen, um in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Dabei werden sie ständig mit neuen gesetzgeberischen Vorgaben konfrontiert, müssen sich mit Abstandsgeboten, Versammlungsverboten und Maskenpflicht auseinandersetzen. Sie organisieren Gottesdienste, Wallfahrten und Konzerte in Corona-Zeiten – mit Kreativität und viel Mut, neue Wege zu gehen. Auf welche Schwierigkeiten stoßen sie? Gelingt es ihnen, ihre Pläne umzusetzen? Porträtiert wird in der Reportage ein außergewöhnlicher Kirchenmann, der mit seinem Team immer am Puls der Zeit ist und Kirche und Glauben modern lebt.