Erneuerbare Energien Mehr Strom, weniger CO2 in der Energielandschaft

MAINZ/MORBACH (red) Über sechsmal so viel Solarstrom und eine Einsparung von 1500 Tonnen CO2 pro Jahr: Das ist die Bilanz der Mainzer Betreiber- und Beteiligungsgesellschaft Wi IPP zum Repowering der Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Morbacher Energielandschaft.​ Neben einer Biogasanlage und einem Windpark erzeugen dort verschiedenste Freiflächen-Photovoltaikanlagen Grünstrom. Wi IPP hat nun die älteste dieser PV-Anlagen durch eine neue, deutlich effizientere ersetzt und die Anlage zusätzlich weiter ausgebaut. Noch im Dezember 2023 wird die Neuanlage ans Netz gehen. Für Daniel Güttinger, Geschäftsführer von Wi IPP, kam das Repowering-Projekt genau zur richtigen Zeit: „Nachdem die alte Photovoltaik-Anlage rund 20 Jahre in Betrieb war, musste jetzt dringend das bestehende Untergestell aus Holz abgebaut werden. In diesem Zuge konnten wir nicht nur eine moderne Unterkonstruktion errichten, sondern auch die Modultechnologie durch eine wesentlich leistungsstärkere ersetzen. Das steigert die Effizienz der Solaranlage massiv.“ Während die Altanlage, bestehend aus 3062 Solarmodulen, eine Leistung von ca. 490 kW hatte, beträgt die Leistung der neuen Anlage mehr als 3100 kW. Um dies zu erreichen, wurden zusätzlich bislang ungenutzte Flächen im unmittelbaren Umfeld der Altanlage mit neuen effizienten Solarmodulen belegt. „Die neue Solaranlage kann nun pro Jahr rund 2.900.000 kWh sauberen Strom erzeugen, also mehr als sechsmal so viel wie die Altanlage“, erklärt Andreas Doll, Senior Asset Manager von Wi IPP, und ergänzt: „Damit können jetzt jährlich über 700 Vier-Personen-Haushalte komplett mit Solarstrom versorgt werden.“ Die abgebauten Solarmodule der alten PV-Anlage werden fachgerecht recycelt und die enthaltenen Rohstoffe zur weiteren Verwendung aufbereitet.​

Foto: TV/Wi IPP