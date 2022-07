Ihre Meinung : Respekt für Zivilcourage

Straßenbau

Zum Artikel „Umstrittene Abrechnung: Strafanzeige gestellt“ und Kommentar „Bürger haben Recht auf lückenlose Aufklärung“ (TV vom 13. Juni) und zum Artikel „Abrechnungsstreit: Ein Gutachter soll her“ (TV vom 24. Juni) über Straßenbau in Morbach-Heinzerath:

Während meiner über 20-jährigen beruflichen Tätigkeit bei öffentlichen Verwaltungen habe ich viele Baumaßnahmen fachtechnisch, sachlich und rechnerisch geprüft. Deshalb ist mir bestens bekannt, dass solche Baumaßnahmen grundsätzlich in enger Zusammenarbeit/Abstimmung zwischen Landesbetrieb Mobilität (LBM), Kreisverwaltung und der jeweiligen Gemeinde auf Grundlage der Beschlüsse des Gemeinderats durchgeführt werden. Morbachs Bürgermeister Hackethal sollte nicht die alleinige Schuld beim LBM suchen. Die Behörde (Gemeindeverwaltung) unter seiner Leitung muss von Anfang an mit dem Gemeinderat aktiv an der Baumaßnahme beteiligt gewesen sein.