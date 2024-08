Neueröffnung am Marktplatz Fusion-Küche: Ein bekanntes Gesicht kocht an neuer Stelle in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach · Sushi Rolls, Poke Bowls und weitere kulinarische Eigenkreationen kommen von jetzt an am Marktplatz in Traben auf den Tisch – oder in die Tasche. Denn Ruby bereitet ihre asiatischen Spezialitäten nun vor allem „to go“ zu.

13.08.2024 , 07:56 Uhr

Mit stilvoller Dekoration und asiatischer Fusion-Küche hat Ruby Tan das Ecklokal am Marktplatz in Traben verwandelt. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich