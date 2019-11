Wirtschaft : Resultate der Unternehmensumfrage

Traben-Trarbach (red) Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach stellt am Dienstag, 5. November, die Resultate der von ihr gestarteten Unternehmensumfrage vor. Die ortsansässigen Betriebe wurden nach ihrer Einschätzung des Wirtschaftsstandorts befragt, um Verbesserungspotenziale auszuloten.

Bürgermeister Marcus Heintel erläutert dazu ab 19 Uhr im Stadthaus Alter Bahnhof in Traben-Trarbach die Ergebnisse der Umfrage. Im Anschluss sind die Teilnehmer eingeladen, auf dieser Grundlage über konkrete Möglichkeiten zu diskutieren, den Standort für Unternehmen besser aufzustellen. Fachkollegen der VG-Verwaltung, der IHK sowie der HandwerkskammerTrier unterstützen die Diskussionsrunden. Alle Unternehmen aus der VG sind zu der Veranstaltung eingeladen. Anmeldung per E-Mail an: wirtschaft@vgtt.de