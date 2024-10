Moselregion gefährlich für Flieger Helden der Lüfte: Der außergewöhnliche Alltag eines Rettungspiloten in Wittlich

Er fliegt, seitdem er 16 Jahre alt ist – über die Höhen von Eifel und Hunsrück, in die Tiefen des Moseltals. Dabei erlebt er die vielen Schicksale, die inmitten der Idylle geschehen. Schlimmste Unfälle, Verbrennungsopfer, abgetrennte Gliedmaßen, all das ist Teil des Berufs von Marc Rammelsberg. Doch am schlimmsten sei es, wenn in Familien plötzlich jemand aus dem Leben gerissen werde, oder wenn es ein Kind treffe, berichtet er. Dann lassen sich die Emotionen nicht immer beiseite wischen.