Oberöfflingen : Revierförster spricht über Wald

Oberöfflingen Um den Zustand des Waldes geht es am Montag, 21. September, in der Sitzung des Gemeinderates Oberöfflingen in einem Bericht des Revierförsters Franck Neygenfind. Außerdem erhalten die Ratsmitglieder Infos über die Ortsbegehung der Gemeindestraße Zur Biederburg.

