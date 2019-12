Veranstaltung : Rheinland-Pfalz-Tag: Teilnehmer für Festzug gesucht

Bernkastel-Wittlich Vom 19. bis 21. Juni 2020 findet der nächste Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach statt. Ein besonderer Höhepunkt ist der Festzug am Sonntagnachmittag. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat die Möglichkeit, sich mit einem Beitrag in Form eines gestalteten Festwagens, einer Fußgruppe oder eines Musikvereins zu beteiligen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken