Literatur : Streitbarer Politiker und sanfter Poet

Info

Wer Interesse am Autor Richard Pestemer und seinen Haikus hat, kann beide am Sonntag, 2. August, im Rahmen der Ausstellung anlässlich des siebenjährigen Bestehens der Art Affect Kunsthalle in Berschweiler/Kirn näher kennenlernen. Sie findet unter dem Titel „Accrochage – Art/To/Go – unter dem Motto: sehen/verlieben/mitnehmen“ statt. Gezeigt werden ab 14 Uhr Arbeiten der Künstler der Galerie XO Gerd Edinger, Roland Göttert, Karin Waldmann, Kornelia Doll, Bernd Zeißler, Ernst Slavik und Lilo Laux. Ab 15 Uhr stellt Pestemer Richard Pestemer seine Gedichtsammlung vor. Eine Vernissage findet corona-bedingt nicht statt.

Richard Pestemer stellt sein Werk auch in Neunkirchen vor. Geplant ist dies für Sonntag, 23. August, 11 Uhr, im Gemeindehaus. Gastgeber sind die Verbandsgemeinde Thalfang, die Ortsgemeinde Neunkirchen und Richard Pestemer selbst.