Personalie : Jubiläum und bald Abschied

Wittlich Anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums erhielt Richter am Amtsgericht Josef Thul (Foto: Amtsgericht) die Dankurkunde der Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Thul startete seine Berufstätigkeit als Staatsanwalt in Koblenz, wechselte im November 1985 zur Staatsanwaltschaft nach Trier, war seit Mai 1986 als Richter auf Probe beim Landgericht Trier und ab Oktober 1986 beim Amtsgericht Wittlich, kurzzeitig zusätzlich in Teilzeit beim Amtsgericht Bernkastel-Kues, tätig. Im Februar 1990 wurde er zum Richter am Amtsgericht Wittlich ernannt. Beim Amtsgericht Wittlich war er vorwiegend als Insolvenz- und Strafrichter (Ordnungswidrigkeiten, Einzelrichter in Strafsachen gegen Erwachsene, Vorsitzender des Jugend- und des Erwachsenenschöffengerichts) tätig. Derzeit nimmt er die Aufgaben des Insolvenzrichters, des Vorsitzenden des Jugendschöffengerichts sowie des besonderen Vollstreckungsleiters für die Jugendstrafanstalt Wittlich wahr. Thul wird in drei Monaten in den Ruhestand treten.