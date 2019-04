später lesen Information Richtige Hilfe leisten im Notfall Teilen

Twittern

Teilen



(red) Am Donnerstag, 25 .April, findet um 16.30 Uhr im Gemeindezentrum in Bausendorf ein offenes Treffen für ältere Mitbürger und Angehörige zum Thema "Hilfe bei kleinen Verletzungen und in Notfallsituationen" statt.