Religion : Nach Blitzschlag: Renovierungsarbeiten an der Riedenburger Kapelle gehen voran

Morscheid-Riedenburg In Morscheid-Riedenburg wird die Kapelle in Schuss gebracht. Ein Blitzschlag hatte Schaden angerichtet.

Sobald das Dach eingedeckt ist, kann es innen weitergehen, sagt Christoph Brück, Mitglied im Ortsbeirat von Morscheid-Riedenburg sowie im Pfarrgemeinderat und im Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Laurentius. Dann stehen Innenanstrich, Putzarbeiten, Erneuerung der Elektrik und des Geläuts an, sagt er. Zudem müsse überlegt werden, wie viele Bänke wieder in die Kirche gestellt werden, denn das Gotteshaus soll künftig auch für weltliche Zwecke genutzt werden, beispielsweise, um das Brot zu verkaufen, das auf dem Riedenburger Dorfplatz in einem Backes gebacken wird.

„Wir sind mitten in der Renovierung, da gibt es auch Überraschungen“, sagt Pastor Michael Jakob. So seien Stellen gefunden worden, an denen Nässe eingedrungen sei. Hier seien Rücksprachen mit dem Bistum erforderlich gewesen. Die geplante Bausumme von 270 000 Euro könne trotzdem eingehalten werden, sagt er. Die Arbeiten würden in jedem Fall dieses Jahr abgeschlossen. Ein realistischer Termin sei Ende des Sommers.