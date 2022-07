Musikfestival : Die krasseste Gartenparty der Region ist wieder da

Bausendorf-Olkenbach Die Macher des Riez-Open-Airs können sich auf ihre Fans verlassen – auf und vor der Bühne. Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es das ehrenamtlich organisierte Festival zum 22. Mal.

Tamara Schaab schaut zufrieden über die tanzende oder sich unterhaltende Menschen­menge in dem schmalen Seitental des Flüsschens Alf. Am frühen Freitagabend ist das Riez-Open-Air bereits zu 60 Prozent ausgelastet. Das ist gut. Am Ende des Tages wird sie von 700 zahlenden Punkrock- und Hardcore-Fans sprechen. Am Samstag war das Festival mit 900 Zuschauern sogar aus­verkauft.