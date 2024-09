Rikschafahrt in Traben-Trarbach Besonderes Angebot gibt Senioren an der Mosel ein Stück Freiheit zurück

Mit „offenem Verdeck“ die Mosel entlangfahren und den Wind in den Haaren spüren: etwas, das für viele Radfahrer selbstverständlich ist. Doch im Alter will der Körper manchmal nicht mehr so wie man selbst. So brauchen manche Senioren irgendwann eine Gehhilfe oder sitzen im Rollstuhl. Sind sie damit für immer in ihren eigenen vier Wänden gefangen? Nicht unbedingt.