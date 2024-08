Virus auf dem Vormarsch Blauzungenkrankheit auch bei Rindern im Landkreis Bernkastel-Wittlich nachgewiesen

Wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Montag mitteilte, ist das Blauzungenvirus des Serotyps 3 (BTV-3) im Landkreis nachgewiesen worden. Nachgewiesen wurde das Virus in einem Rinderbestand im Landkreis. Für die Landwirte im Landkreis Bernkastel-Wittlich ändert sich nichts. Der Freiheitsstatus des Landes Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Blauzungenkrankheit ging laut Kreisverwaltung schon durch den Nachweis von BTV3 im Landkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis am 8. Mai 2024 verloren.