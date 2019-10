Konzert : Zwei Bands rocken das Haus der Jugend

Wittlich (red) Das Haus der Jugend wird am Freitag, 18. Oktober, zum „House of Rock“. Die Bands „Rino“ und „Drink The Sea“ rocken ab 19 Uhr das HDJ in Wittlich. Ein kraftvoller und zugleich sanfter Sound prägt die Musik der Formation Rino.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken