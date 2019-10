Justiz : Rippenbrüche nach Streit in Kneipe vor Gericht

Wittlich Eine körperliche Auseinandersetzung, die sich im Mai in einer Wittlicher Gaststätte ereignet haben soll, wird am Mittwoch, 30. Oktober, ab 9 Uhr am Amtsgericht Wittlich verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Trier wirft einem 34-jährigen Angeklagten aus Trier Körperverletzung vor.

