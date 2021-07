Porträt : Rita Lord und ihr Cabriolet

Bernkastel-Kues Die 96-jährige Rita Lord und ihr fast 60 Jahre alter Sportwagen gehören zum Bild von Bernkastel-Kues. Aber auch auf anderen Feldern ist die drahtige Frau zuhause.

Rita Lord und ihr kleines Cabriolet: Dieses Gespann gehört in Bernkastel-Kues in der warmen Jahreszeit seit Jahrzehnten einfach dazu. Es kann schon mal passieren, dass Männer die drahtige Frau nach ihrem Alter fragen, weil sich ihre Partnerin nicht traut. Die aktuelle Antwort lautet: 96 Jahre.

Die Frau ist ein Phänomen. Bis vor zehn Jahren führte sie das Geschäft (Kohle, Weinbaubedarfs-Artikel, Brennstoffe, etc.), in das sie 1954 durch die Hochzeit mit Fritz Lord kam, „im Sinne meines 2003 gestorbenen Mannes weiter“. Einen wichtigen Platz in ihrem Leben und dem ihres Gatten nahm auch der Bau einer Tennishalle mit mehreren Plätzen auf dem Kueser Plateau ein. Weil es noch kaum Hallen gab, kamen die Tennisspieler aus einem weiten Umkreis.