CO2-neutral, aber etwas unpraktisch 182 Jahre alt: Feuerwehrspritze sucht Altersruhesitz

Für ihre 182 Jahre sieht sie noch ziemlich gut aus. Das Moosgrün, das so ähnlich die früheren Lanztraktoren geziert hat, steht ihr. Auch die roten Absetzungen machen etwas her. Einzig, der Draht um die Räder lässt darauf schließen, dass die Feuerwehrspritze der Gemeinde Rivenich leichte Mobilitätsprobleme hat. Dazu erklärt Lothar Follmann, Mitglied der Feuerwehr Rivenich und Gemeindearbeiter: „Die letzte Renovierung liegt ungefähr 40 Jahre zurück. Sie ist so noch gut in Schuss, aber in der Fahrtüchtigkeit ist sie eingeschränkt.“ Für das Alter auch nicht verwunderlich.