Weihnachtsmarkt : Weihnachtliches Rivenich

Rivenich (red) Zum 23. Mal findet vor der weihnachtlichen Kulisse der St. Briktius Pfarrkirche der traditionelle Rivenicher Weihnachtsmarkt statt. Am Samstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr erwarten die Besucher an etwa 20 Ständen Glühwein, Kaffee und Kuchen, Dampfnudeln, Crêpes, Flammkuchen, Reibekuchen, Bratwurst und Backfisch sowie vielfältige Handarbeitsartikel.

Die Bläsergruppe des Musikvereins Klausen sorgt am Samstag, ab 17.30 Uhr für vorweihnachtliche Stimmung. Ein Adventskonzert mit Cäcilia Boyer und Cèline wird am Sonntag, ab 14.30 Uhr in der Pfarrkirche veranstaltet. Die Kita-Kinder tragen ab 15.15 Uhr Weihnachtslieder vor. Foto: Arndt Plöger