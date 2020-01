Kunst : Ein buntes Tor der Mittelmosel

Info

R.O. Schabbach wurde 1964 in Düsseldorf geboren. Nach einer Lehre als Goldschmied entschloss er sich in den 1980er, als Maler zu arbeiten. Mitte der 1990er Jahre baute er in Palm Beach/Florida ein Atelier auf, 1997 studierte er an der Staatlichen Akademie Tiflis in Georgien. 1999 erhielt Schabbach den Kunstpreis der Biennale für Malerei, 2001 den ersten Preis der internationalen Art Biennale von Malta für Performance, 2003 wurde er dort Jurymitglied. Kunstwerke Schabbachs finden sich im Hirschhorn Museum in Washington, in der Sammlung Guggenheim in New York, in der Staatssammlung Rheinland-Pfalz sowie in Museen in Kairo, Malta und Paris. In der Region sind Kunstwerke von Schabbach in der Pausenhalle des Nikolaus-von Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues, auf dem Verkehrskreisel in Morbach und im Morbacher Rathaus zu sehen. Schabbach ist verheiratet mit der amerikanischen Sängerin Sherry Tyler und hat eine Tochter. Er lebt in Hundheim (Kreis Bernkastel-Wittlich)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich vergibt den Kulturpreis alle zwei Jahre. Damit werden Künstler ausgezeichnet, die in ihrer Entwicklung Herausragendes leisten und die mit ihrem künstlerischen Schaffen überregionale und teilweise internationale Bedeutung erlangt haben.