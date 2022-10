Hobby : Er sieht fast in jedem Stück Holz eine Figur – Warum Robert Linden meistens in seiner Werkstatt zu finden ist

Robert Linden in seiner Holzwerkstatt an der Dekupiersäge. Foto: Bernd Schlimpen

Eckfeld Eigentlich ist Robert Linden aus Eckfeld Maurer und Masseur. Doch am liebsten beschäftigt er sich mit Holz und bezeichnet sich selbst als „Holzkünstler“ oder „Holzkunsthandwerker“. Nach Feierabend und an Wochenenden hält er sich am liebsten in seiner geräumigen Sägewerkstatt auf.