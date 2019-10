Touristismus : Der Bootsmann verlässt die Brücke

Neumagen-Dhron Robert Mattern hat den Sportboothafen in Neumagen-Dhron vor über 20 Jahren gebaut und betrieben. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Der TV hat ihn an einem seiner letzten Arbeitstage im Hafen besucht.

Der Geschäftsmann aus dem Raum Bad Dürkheim in der Vorderpfalz kam 1997 an die Mosel. Damals besaß er ein Autohaus, wollte sich aber verändern. „Bootfahren war mein Hobby und damals suchte die Gemeinde Neumagen-Dhron einen Investor,“ erzählt Mattern, der zwischenzeitlich sein Geschäft verkauft hatte, um sich ganz seinem Projekt Sportboothafen zu widmen. Schließlich musste er bei Null beginnen, den Neumagen-Dhron hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Hafen. Allein zwei Millionen DM habe damals das Ausheben des Hafenbeckens für 80 Liegeplätze gekostet, hinzu kam noch ein Wohmobilstellplatz, ein Reparaturservice für Boote und auch eine Tankstelle für Schiffsdiesel und Benzin. „Ohne eigenes Geld wäre ich in den ersten zwei Jahren bankrott gegangen. Das lief schleppend an. Aber mittlerweile brauchen wir keine Reklame mehr. Der Hafen ist das ganze Jahr über ausgebucht, auch die Wohmobilstellplätze sind gut belegt,“ erzählt Mattern. Er habe immer wieder in die Anlage investiert - von der Entsorgungsanlage für Wohnmobile bis zum Bau einer hochwasserfesten „Sanitär-Arche“. Das ist ein Bootsrumpf, in den das Hafenbüro, Duschen, WCs und ein Waschmaschinenraum eingebaut sind. Der Rumpf ist an senkrechten Pfeilern mit beweglichen Hülsen befestigt, so dass er bei Hochwasser aufschwimmen kann. Warum ausgerechnet Neumagen-Dhron so beliebt ist? „Unser Hafen liegt in direkter Ortsnähe. Die Leute können von hier aus zu Fuß zum Restaurant, zur Metzgerei oder zur Apotheke. Sie könnten sogar beichten gehen, denn auch die Kirche ist in der Nähe,“ sagt Mattern augenzwinkernd.