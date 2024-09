Schlager-Legende zu Gast Roberto Blanco auf Erkundungstour durch Wittlich

Mensch, ist er es wirklich? Aber ja doch: Wer sich gefragt hat, ob ihm am Wochenende wirklich Roberto Blanco in der Säubrennerstadt über den Weg gelaufen ist, der darf getrost seinen Sinnen glauben. Es war der Schlagerstar höchstpersönlich – und er war natürlich nicht ohne Grund hier zu Gast. Wegen seines Auftritts beim Bungert Oktoberfest hat es den Sänger, der schon seit 70 Jahren auf der Bühne steht, in die Eifel verschlagen.