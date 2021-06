Automobilgeschichte: Falcos Käfer kommt nach Bernkastel-Kues : Rock me Amadeus! Falcos Käfer kommt an die Mosel

Rock me Amadeus! Falcos Käfer kommt an die Mosel

Bernkastel-Kues Nicht nur Auto- sondern auch ein wenig Musik-Geschichte kommt bald ins Automobilmuseum in Bernkastel-Kues: Die jüngste Neuerwerbung des Privatmuseums ist der VW Käfer des österreichischen Rockstars Falco.

Er war ein gefeierter Deutschrock-Star und starb viel zu früh mit 39 Jahren bei einem Autounfall: Johannes Hölzel, 1957 in Wien geboren, topte als „Falco“ mit Hits wie „Jeanny“ oder „Rock me Amadeus“ die Charts in den 1980er und 1990 Jahren. Einst fuhr er ein schwarzes VW-Käfer-Cabrio 1303 LS. Diesen Kult-VW, der auch ein Stück Musikgeschichte ist und an Falco erinnert, konnte das Automobilmuseum „Zylinderhaus“ in Bernkastel-Kues nun an Land ziehen. Auf einer Internetbörse erhielt das Museum laut Medienberichten den Zuschlag für 55000 Euro.