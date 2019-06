Zeltingen-Rachtig : Rocken für einen guten Zweck

Zeltingen-Rachtig (red) Die Pfadfinder aus Rachtig veranstalten am Samstag, 15. Juni, das zweite „Rock am Heim“ am Pfadfinderheim Rachtig. Die Stände öffnen um 14 Uhr. Ab 15 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten und es gibt ein Programm für Kinder.

