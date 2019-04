später lesen Konzert Rockiges Frühlingserwachen FOTO: TV / Kochkraft FOTO: TV / Kochkraft Teilen

(red) Zum Frühlings-Erwachen 2019 in der Kulturscheune im Staffelter Hof in Kröv rocken am Samstag, 6. April, ab 20.30 Uhr die Bands Kochkraft durch KMA (Foto) und The Rhino. Die Formation Kochkraft bietet Neue Deutsche „Kelle“ und The Rhino Songs aus dem Bereich Progressive Garage-Rock.